Doğduğun Ev Kaderindir 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm izle

Doğduğun Ev Kaderindir 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde diziye yeni katılan ünlü oyuncu Engin Öztürk damga vurdu. Ünlü oyuncu dizide Zeynep'in patronu Barış rolünü canlandırıyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm izleme linki ve 16. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zeynep, kalbine yenik düşüp Mehdi'yi görmeye gider. Zeynep ve Mehdi'nin arasında ipler iyice gerilir. Mehdi, Zeynep'in onu sevmediğini düşünür ve onun isteğini geri çevirir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 15. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Zeynep kendini suçlamaya devam ederken Emine sayesinde en büyük korkusuyla yüzleşir. Sonunda Mehdi ile olan ilişkisinde bir yol ayrımına sürüklendiğini hisseder. Mehdi kendini gittikçe daha çaresiz halde bulurken Zeynep içindeki yaşadığı fırtınaları daha fazla saklayamaz ve kesin bir çözüm peşine düşer.

Doğduğun Ev Kaderindir 14 Ekim Çarşamba günü 15. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Doğduğun Ev Kaderindir izleme linki haberimizde..