Doğduğun Ev Kaderindir 17. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep özgürlüğe adım atıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Zeynep, Mehdi'nin kilitlediği evden çıkmanın bir yolunu bulurken Zeynep'i üzdüğünü anlayan Mehdi ise elinde çiçeklerle Zeynep'in çalıştığı ofise gelir. Mehdi, gördüğü manzara karşısında ne yapacak?