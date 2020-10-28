Doğduğun Ev Kaderindir yayınlanan 17. bölümü ile izleyicilerle buluştu. Baş rollerinde Demek Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir 17. bölümünde Zeynep, Mehdi'nin yaptıklarının ardından evi terk eder. Peki Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Doğduğun Ev Kaderindir 17. son bölüm full izle linki haberimizde...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep iş yerinde yakaladığı ikinci şansın sevincini yaşayamadan yine Mehdi’nin başını belaya sokmasıyla sarsılır. Ama Mehdi’ye olan kızgınlığını ikinci plana atarak ailesi için elinden geleni yapmaktan da geri durmaz.

Emine içine düştüğü bunalımdan çıkmak için mücadele eder. En büyük desteği olan Sultan hem evini hem de dükkanı gözden çıkararak kızının o mahalleden kurtulması için büyük bir adım atar.

Burhan meselesiyle büyüyen tartışmaların dozu arttıkça başka konulara da sıçrar. Mehdi’nin öfkesi artık adım adım tüm hayatlarını ele geçirmeye başlar. Zeynep’in huzur bulduğu tek yer artık iş yeridir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

Mehdi ve Zeynep hayatları boyunca hem aileleri hem de içinde bulundukları şartlar nedeniyle oldukça zor günler geçirmişler. Her ikisinin de ruhu çocukluklarında aldıkları yaralarla dolu olan bu ikili, aşk ve aidiyet hislerini birbirlerinde arıyorlar. Birlikte yaralarını sarmaya ve birbirlerinin ilacı olmaya çalışıyorlar. İkilinin bu yolculuğu aşka dair pek çok şey anlatıyor. Doğduğun Ev Kaderindir kitaptan uyarlanan bir dizi olmasına rağmen dizi bazı noktalarda kitaptan farklı ilerliyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız isimli romanından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir 28 Ekim Çarşamba günü TV 8 ekranlarında olacak...