Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehdi ve Zeynep boşanıyor!

Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu dizinin takipçileri tarafından merakla araştırılıyordu. Ekranlara gelen son bölümde Mehdi Zeynep'ten af dilerken Zeynep'in ne yapacağı da merak konusu olmuştu. İşte nefesleri kesecek Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm fragmanı haberimizde...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 18. BÖLÜM FRAGMANI

Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Zeynep, Mehdi'yi yaptıklarından dolayı affetmezken patronunun evlilik ile ilgili sözleri dikkat çekiyor. Mehdi ve Zeynep hakim karşısına çıkıyor ve Zeynep boşanmak istediğini tekrar ediyor. Peki Mehdi ve Zeynep boşanacak mı? İşte 18. bölüm fragmanı..

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep iş yerinde yakaladığı ikinci şansın sevincini yaşayamadan yine Mehdi’nin başını belaya sokmasıyla sarsılır. Ama Mehdi’ye olan kızgınlığını ikinci plana atarak ailesi için elinden geleni yapmaktan da geri durmaz.Emine içine düştüğü bunalımdan çıkmak için mücadele eder.

En büyük desteği olan Sultan hem evini hem de dükkanı gözden çıkararak kızının o mahalleden kurtulması için büyük bir adım atar.Burhan meselesiyle büyüyen tartışmaların dozu arttıkça başka konulara da sıçrar. Mehdi’nin öfkesi artık adım adım tüm hayatlarını ele geçirmeye başlar. Zeynep’in huzur bulduğu tek yer artık iş yeridir.