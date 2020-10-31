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Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep Mehdi'den boşanıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Zeynep ve Mehdi'nin boşanma anları herkesi derinden etkilerken hakimin boşanmak istiyor musun sorusuna Zeynep'in evet demesi diziye damgasını vuruyor.

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

Doğduğun Ev Kaderindir 17. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep özgürlüğe adım atıyor!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Demet Özdemir: Zeynep

İbrahim Çelikkol: Mehdi

Fatih Koyunoğlu

Nurşim Demir: Mehdi’nin Annesi

Ayça Erturan

Zuhal Gencer

Senan Kara

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31 Ekim 2020 Cumartesi 14:44
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