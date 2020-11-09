Doğduğun Ev Kaderindir 19. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep özgürlük yolunda!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Zeynep ve Mehdi boşanırken Dilara ve Cemile Zeynep ile evden ayrılma kararı alıyor. Mehdi'yi unutmak isteyen Zeynep'in ise neler yapacağı merak konusu oluyor.