Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezon 13. bölüm fragmanı ekranlarda dönmeye başladı. TV 8 ekranlarının sevilen dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyordu. Koronavirüs nedeniyle sezon finali yapan ve ekrandan uzak kalan Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 13. yeni bölüm fragmanı...

İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Nurşim Demir ve Nail Kırmızıgül'ün baş rollerde yer aldığı gerçek bir hikayeden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir Eylül ayında 2. sezonuyla TV8 ekranlarında olacak.

Doğduğun Ev Kaderindir'in 2. sezon fragmanında, Mehdi'nin "Ben sadece babalık görevimi yerine getirmek istiyorum. O çocuk büyüdüğü zaman 'Babam beni istemiyormuş' demesini istemiyorum" sözleri dikkat çekiyor.

Kendisine yeni bir yol çizen Zeynep ise "Kimdik biz? Eş, arkadaş, sevgili, diğer kadın. Bir erkeği severken kendimizi de sevebilmek mümkün değil miydi? Kadınlar hep taviz vermek zorunda mıydı? Bu düzeni kim neden böyle kurmuştu? Şimdi verdiği sözü tutmuş olarak dünden daha özgür biriyim. Artık başka hayaller kurabilirim" ifadelerini kullanıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eylül ayında başlanması beklenen dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Zeynep, sonunda ilk defa kendisi için bir karar alarak; Mehdi’yle mutlu olmayı seçer. Mehdi de gerçek mutluluğa ilk defa bu kadar yakın olduğunu hisseder. Ancak Benal’in varlığı, aşklarının ortasında bir tehdit olarak durmaya devam eder. Zeliha ve Müjgan’ın, Benal için başka planları vardır.

Zeynep ve Mehdi; Nermin’in teklifiyle, sevdiklerini de yanlarına alarak, birkaç günlüğüne balayına çıkarlar. Ancak bu seyahat, ilişkilerinde verecekleri en önemli sınavın da habercisidir.

Bu tatil, kimilerinin kalbinde yeni duyguların filizlenmesine vesile olurken; kimilerininkinde de onarılması zor yaralar açacaktır.

En karanlık gecenin sabahında bile umut var mıdır? Hayat, kimi zaman bittiği yerden mi başlar? Zeynep için, artık bu soruların cevabını öğrenme zamanı gelmiştir.