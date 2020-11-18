Doğduğun Ev Kaderindir 20. son bölüm full izle | 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Doğduğun Ev Kaderindir merakla beklenen 20. yeni bölüm ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Reyting rekortmeni dizinin ekranlara gelen son bölümünde Cemile ve Nuh'un ilişkisi ortaya çıktı. Zeynep ile Mehdi ise yeni hayatlarında bambaşka yollara savruldu. Peki Doğduğun Ev Kaderindir 21.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 20. son bölüm full izle linki haberimizde...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız isimli romanından uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir 18 Kasım Çarşamba günü TV 8 ekranlarında olacak...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boşanma sonrası Zeynep ve Mehdi kendi hayatlarına savrulurlar. Zeynep yeni evinde kendi dünyasını inşa etmeye çalışırken Mehdi de yeni işini kurma heyecanına tutunur. Ne var ki hayat onları karşı karşıya getirmeye ve yaralarını kanatmaya devam edecektir.

Barış'tan gelen güzel haber Zeynep'in umutlarını yeşertir ve Nermin'in davasında yer alabilmek için kolları sıvar. Nermin ise Barış'ın kısa sürede elde ettiği bu başarı için ona bir davette bulunur .Mehdi'nin hayatına hızlı bir giriş yapan Nazlı işle ilgili ona destek olurken bir taraftan da Mehdi'nin çekimine girer. Boşanmanın sancılarını yaşayan Mehdi'ye doğru cesur adımlar atmaktan da çekinmeyecektir.

Cemile ve Nuh'un evlilik hazırlığındaki tatlı telaşları Müjgan'ın aralarındaki ilişkiyi öğrenmesiyle kabusa dönüşür. İki kardeş hayatlarının en büyük çatışmasına doğru ilerler. Cemile'nin yardımına koşan ise yine Zeynep olur. Ancak bu yardım Zeynep ve Mehdi'yi yeni bir krizin eşiğine getirecektir.