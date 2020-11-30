Doğduğun Ev Kaderindir 22. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi, Zeynep'i kazanabilecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Mehdi umudunu kaybetmeyip Zeynep ile birlikte olmaya çalışırken Zeynep ise Mehdi'ye karşı sınırlarını korumaya çalışır. Barış Zeynep'e daha da yakınlaşırken Mehdi ile karşı karşıya gelir.