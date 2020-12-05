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Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehdi ve Zeynep barışıyor mu?

Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı ile ekranlara geldi. Yeni bölümde Müjgan'ın ölümüyle sarsılan Mehdi yine dermanı Zeynep'in kollarında buldu ve ikilinin yakınlaştığı anlarda dikkatlerden kaçmadı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı haberimizde...

Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehdi ve Zeynep barışıyor mu?

Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Demet Evgar ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizinin ekranlara gelen son bölümde Burhan önce Müjgan'ı sonra da kendini vurmuştu. Yeni bölümde Müjgan'ın ölümüyle yıkılan Mehdi ve Cemile'nin göz yaşları izleyenleri de derinden etkiledi. Peki Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler yaşandı? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı haberimizde...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 23. BÖLÜM FRAGMANI

 

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nermin, Barış'ın başarılarından etkilendi ve Zeynep ve Barış'ı yakıştırdı. Zeynep’in eski acıları Mehdi’nin kapısına getirdiği Bayram ile tekrar su yüzüne çıkar. Ancak Zeynep artık eski Zeynep değildir ve kendi elleriyle kurduğu hayatına sahip çıkmak için zor bir seçim yapması gerekir. Mehdi’nin Barış paranoyası arttıkça Zeynep’in hayatına müdahil olabilmek için yeni yollar bulmaya çalışır. Bu konudaki en büyük destekçisi yine Sakine olacaktır.

Doğduğun Ev Kaderindir 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehdi ve Zeynep barışıyor mu?

Barış ve Nermin’in ise Mehdi konusundaki endişeleri büyür. Mehdi’nin alacağı sürpriz karar tüm ev halkını etkileyecektir. Cemile ve Nuh yeni hayatlarına başlamaya çalışırken Müjgan da bir süre Erzurum’a gitmeyi düşünür. Bu sırada Mehdi’nin Bayram’ı kendi evine getirişi ile gerilim artar. Zeynep işi için canla başla çalışırken Bulgaristan’da görülecek davanın tarihi de gelip çatmıştır. Ancak bu durum Mehdi’nin büyüyen kıskançlığıyla baş etmesini zorlaştırır. Tüm bunlar olurken Burhan’ın atacağı adımla hiç kimsenin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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