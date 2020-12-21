Doğduğun Ev Kaderindir 25. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi, Zeynep'i kaçırıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Mehdi Zeynep'i kaçırırken Zeynep'in annesi ise Barış'tan hesap soruyor. Barış durumun şokunu yaşarken Mehdi'nin Zeynep'e ne yapacağı da merak konusu oluyor.