Doğduğun Ev Kaderindir 25. bölüm izle |Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izle

Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in yer aldığı TV8 ekranlarının fenomen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü ile bu akşam izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki Doğduğun Ev Kaderindir 25. bölümde neler yaşanacak? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 25. bölüm izle linki haberimizde...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Uzaklaştırma kararı Mehdi'yi derinden etkiler. Zeynep'e ulaşamıyor olmanın öfkesi onu arka arkaya yapacağı hatalara sürükleyecektir. Mehdi'nin verdiği tepkiyle sarsılan Zeynep ise güvende olmamanın yarattığı korkuyla Barış'a sığınır. Bu sayede de Barış'ın hayatının bambaşka bir yönünü keşfetme şansı yakalar. Barış, Zeynep'e yardım etmek için evinin kapılarını açtığında aslında Zeynep'in de ona yardım edebileceğini görür. Zeynep o evde hiç ummadığı yepyeni bir arkadaş edinecektir.

Doğduğun Ev Kaderindir. 25. yeni bölüm ile bu akşam TV 8 ekranlarında olacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

çocukken birçok zorlukla karşılaşan, büyük hayat mücadeleleri veren Mehdi ve Zeynep'in aşk hikayesini anlatıyor. "Doğduğun Ev Kaderindir kimin hikayesi?" derseniz romanını da referans alarak Zeynep'in hikayesi diyebiliriz. Mehdi ve Zeynep hayatları boyunca hem aileleri hem de içinde bulundukları şartlar nedeniyle oldukça zor günler geçirmişler. Her ikisinin de ruhu çocukluklarında aldıkları yaralarla dolu olan bu ikili, aşk ve aidiyet hislerini birbirlerinde arıyorlar. Birlikte yaralarını sarmaya ve birbirlerinin ilacı olmaya çalışıyorlar. İkilinin bu yolculuğu aşka dair pek çok şey anlatıyor.