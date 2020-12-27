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  3. Doğduğun Ev Kaderindir 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Barış aşkı alevleniyor!

Doğduğun Ev Kaderindir 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Barış aşkı alevleniyor!

Doğduğun Ev Kaderindir 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu bir bölümle geçtiğimiz hafta izleyici karşısına çıkan Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi Zeynep'i bayıltarak kaçırmış ve Zeynep zor anlar yaşamıştı. Son bölümün ardından merakla beklenen 26. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 26. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Doğduğun Ev Kaderindir 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Barış aşkı alevleniyor!

Doğduğun Ev Kaderindir 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in yer aldığı fenomen dizinin 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümde Mehdi, Zeynep'i, Barış'ın evinden kaçırmıştı. Büyük bir kaosa neden olan Mehdi'nin bu hareketi Barış ile Zeynep'i daha da yakınlaştırdı. Peki Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler yaşanacak. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 26. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

İnanmak ve tutunmak istediği tek şey Zeynep’in sevgisidir ama bunun için Zeynep’in kendisini bile yok sayacak hale gelmiştir.

Doğduğun Ev Kaderindir 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Barış aşkı alevleniyor!

Zeynep’in kaçırılmasıyla deliye dönen Barış, onu koruyamadığı için vicdan azabı çekerken Zeynep’in bulunması için varını yoğunu ortaya koyar. Bu sırada en çok yardımı da Savaş’tan görecektir.

Savaş sosyal medyanın gücünü kullanarak herkesi yardıma çağırır. İki kardeşin Zeynep’i bulabilmek için gösterdikleri dayanışma aralarındaki sevgi bağını da su yüzüne çıkarmaya başlar.

Yaşananlar nedeniyle Zeynep’in de Mehdi’nin de evi yangın yerine döner. Sakine suçluluk duygusuyla Nermin çaresizlikle boğuşurken Benal büyük bir sürprizle kapılarına dayanır. Cemile endişeden deliye döner. Kardeşi hakkındaki gerçekleri görmekte zorlanır ve bu durum Nuh’la aralarına gerginlik tohumları ekmeye başlar.

Zeynep yaşadığı travmanın şokuyla mücadele ederken gelen doğum günü sürpriziyle tekrar gülümsemeye çalışır. Cemile’nin kafasında ise Mehdi’nin hayatını tekrar yoluna sokması için başka planlar vardır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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