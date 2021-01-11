Doğduğun Ev Kaderindir 27. bölüm fragmanı yayınlandı! | Zeynep şikayetini geri mi alacak?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Mehdi hapishanede sıkıntılı anlar yaşarken ailesi ise Mehdi'nin hapishaneden çıkması için Zeynep'in şikayetinin eri almasını istiyor. Mehdi'nin tuvalette bıçaklanmasının ardından neler olacağı da merak konusu oluyor.