Doğduğun Ev Kaderindir 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehdi öldü mü?

Doğduğun Ev Kaderindir 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı fenomen dizi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı ile ekranlardaydı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümde Mehdi bıçaklanarak hastaneye kaldırılmış ve son sahnede tüm müdahalelere rağmen kalbi durmuştu. Bir çok izleyici Mehdi öldü mü? sorusunu araştırmaya başlarken dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 28. bölüm fragmanı haberimizde...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 28. BÖLÜM FRAGMANI

Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 27. BÖLÜM ÖZETİ

Cezaevindeki Mehdi bebeğini daha rahat görebilmek için Benal'le evlenir. Zeynep ve Barış ise adını koymaya cesaret edemedikleri inişli çıkışlı bir yakınlaşma içindedir. Mehdi'nin aklının hala Zeynep'te olması Mehdi'nin içinde bulunduğu çemberi daha da daraltırken Zeynep artık ufka bakmak istemektedir. Ancak geçmişinden gelen yükler Zeynep'in peşini bırakmayacaktır. Mehdi'nin ailesi Mehdi'nin hapisten çıkması için şikayetini geri çekmesi konusunda Zeynep'e ısrar etmektedir. Bu baskılar altındaki Zeynep bir avukat olarak ceza kavramını, bir kadın olarak özgürlük kavramını sorgularken, Mehdi'nin ailesi kendisine bambaşka bir duyguyla baş başa bırakır: vebal…Barışların ise evlerine yeni bir soluk getiren beklenmedik bir misafiri vardır: Rize'den gelen dayıları Ali Rıza. Ali Rıza'nın İstanbul'a gelişindeki gizli planı Barış'a bir yuva kurmaktır: Sultan'ın çöp çatan konusundaki maharetini hemen fark eder ve yeni bir ittifak doğar. Hapiste Mehdi'yi kötü bir sürpriz beklemektedir: Mehdi'nin babasını öldüren Veysi'nin adamları onu hapiste tuzağa düşürerek ölüm kalım mücadelesiyle baş başa bırakır… Her ne kadar boşanmış olsalar da Zeynep'in daha düğün günlerinden başlayan, Mehdi'nin başı belaya girecek mi, hayatıyla sınanacak mı endişeleri tekrar su yüzüne çıkar. Zeynep Mehdi'ye öfkesine rağmen onun yanında olup olmamak konusunda karar vermek zorunda kalacaktır.

MEHDİ ÖLDÜ MÜ?

Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümde Zeynep'i kaçırdığı için cezaevine giren Mehdi final sahnesinde bıçaklanmış ve acil olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Zeynep'in Barış ile yakınlaşması ve Mehdi'nin final sahnesinde kalbinin durması izleyicinin kafasını karıştırsa da konuyla ilgili yapım ekibinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Mehdi'nin ölüp ölmediği yayınlanacak yeni bölüm ile belli olacak.

Bu konuda herhangi bir açıklama ya da haber henüz yok. Ancak Çelikkol'un diziden ayrılmayacağı düşünülüyor.