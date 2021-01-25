Doğduğun Ev Kaderindir 29. bölüm fragmanı yayınlandı! | Barış, Zeynep'e aşkını itiraf ediyor!

Herkesin ilgiyle izlediği Doğduğun Ev Kaderindir 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Barış, Zeynep ile çıktığı yemekte ona karşı olan duygularını itiraf ederken Mehdi ise hapishanede çıkan kavga arasında kalır. Zeynep ile tanışan Barış'ın ablasının dizide nasıl bir etkisi olacağı da merak konusu olmaktadır.