Geçtiğimiz bölümde Özlem, Zeynep’in ailesi ile tanışmasının ardından kardeşini Zeynep’ten uzak durması konusunda uyarıyor. Yeni bölümde Zeynep’in kapısına çiçekle giden Özlem’i ikna eden şey neydi? Doğduğun Ev Kaderindir 30. bölüm canlı izle | Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm TV8 canlı izle...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 30. BÖLÜM CANLI İZLE | DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM TV8 CANLI İZLE

Zeynep'in elini tutan barış romanti,k anlar yaşatıyor. Ablasının tüm tepkilerine rağmen ellerinde çiçekle Zeynep'in kapısına dayanan Barış ve ailesi şaşkınlığa neden oluyor. Zeynep, ona zamanında sevdiği için tutsak hayatı yaşatan Mehti'ye hapisten çıkabilmesi için yardım ediyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 30. BÖLÜM CANLI İZLE | SON BÖLÜM CANLI İZLE

Ancak Zeynep'i hapishanenin kapısında bekleyen sürpriz karşsında neye uğradığını şaşırır. Barış'ın, Zeynep'in bu yaptığına nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep ani bir kararla Mehdi'nin cezaevinde üzerine atılan suçla ilgili davayı almaya karar vermiştir. Bu durum, onu bir sırlar zincirine sürükler; gelecek tepkileri hesap ettiği için bu davayı aldığını ailesinden ve Barış'tan gizlemeye karar verir. Bu davada destek almak için Zeynep'in yeni bir akıl hocası vardır: Barış'ın kendisi gibi avukat olan kardeşi Savaş.