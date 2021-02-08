Doğduğun Ev Kaderindir 31. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi'nin kurtuluşuna Barış engeli!

Herkesin ilgiyle izlediği Doğduğun Ev Kaderindir 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Barış Mehdi'yi savunduğu için Zeynep'e kızarken Zeynep ise işlemediği cinayetten içeride yatan Mehdi'yi kurtarmak için çalışmalara başlar. Fakat Mehdi'nin hapisten çıkması için beş yüz bin lira teklifi Zeynep'i şoke eder.