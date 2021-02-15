Doğduğun Ev Kaderindir 32. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi'den büyük geri dönüş!

Herkesin ilgiyle izlediği Doğduğun Ev Kaderindir 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda arkasında büyük bir güç alarak hapisten çıkan Mehdi'nin bu hali karşısında herkes şaşkınlığa düşerken Barış, Zeynep'i Mehdi konusunda dikkatli olması yönünde uyarır. Mehdi ise adamlarına Zeynep'i takip ettirmektedir.