Barış'ın üzerinde kurduğu hakimiyet duygusundan sıkılan ve tekrar aynı şeyleri yaşamak istemeyen Zeynep, ipleri koparma noktasına gelerek İstifa eder. Barış ile arasındaki bağları Mehdi'nin davası için koparan Zeynep yanlış anlaşılmıştır. Ancak bunu birilerine açıklamaktansa rest çekmeyi tercih eder. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 32. bölüm full izle |Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm full izle Youtube...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 32. BÖLÜM FULL İZLE |DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM FULL İZLE

Zeynep, Barı ile arasının bozulmasını ailesine açıklar ve neden olarak Mehdi'nin davasını aldığını dile getirir. Bunun sonucunda evde de gergin dakikalar yaşanır.

Öte yandan Barış, Zeynep'in bu tutumunda kardeşi Savaş'ın da ona yardım ettiğini öğrenince derinden etkilenir.

Barış, Zeynep'e çok kırgın olduğu kadar kızgındır. Zeynep'in istifası, üstüne kardeşinin yardımını öğrenen Barış, Sofya seyahatini iptal eder. Dayısı Ali Rıza, Barış bu kötü hallerin altında bir neden ararken, bunların aşktan olduğu kanısına varır.

Mehdi ise işlemediği suçta dolayı hapisten çıkamayacağına inanmıştır. Ailesini aklından çıkarmayan Mehdi, bu suça onu mahkum eden Veysi'den intikam almak için kafasında planlar yapar. Oysa Zeynep onu oradan çıkarmak için sevdiği adamı ve ailesini çiğnemiştir.