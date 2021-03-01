Doğduğun Ev Kaderindir 34. bölüm fragmanı yayınlandı! | Özlem'den Zeynep'e ağır sözler!

Herkesin ilgiyle izlediği Doğduğun Ev Kaderindir 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Özlem, Zeynep'e söylediği sözler ile onu herkesin içinde küçük düşürürken Barış'ın yanına yaklaşmamasını ister. Mehdi'den boşanmak isteyen Benal ise Mehdi tarafından odaya kilitlenir.