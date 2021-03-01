Doğduğun Ev Kaderindir 34. bölüm fragmanı yayınlandı! | Özlem'den Zeynep'e ağır sözler!
Herkesin ilgiyle izlediği Doğduğun Ev Kaderindir 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Özlem, Zeynep'e söylediği sözler ile onu herkesin içinde küçük düşürürken Barış'ın yanına yaklaşmamasını ister. Mehdi'den boşanmak isteyen Benal ise Mehdi tarafından odaya kilitlenir.
Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayınlandı! | İnci, Han ile ilgili gerçeği öğreniyor!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 184. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hızır'dan İlyas'a büyük görev!
Yasak Elma 100. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Şahika'nın Sultan konsepti Ender'in hoşuna gitmiyor!
Çukur 4. sezon 26. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yamaç'tan Cumali amcaya rest çekiyor!
01 Mart 2021 Pazartesi 12:05
Benzer Videolar