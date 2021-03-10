TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümünde Zeynep ile Barış'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, ablası Özlem'in bu karara sıcak bakmaması ve hala Zeynep'in Mehdi ile arasında olan ilişkiyi öne sürmektedir. Peki özlem kardeşi Barış'ın kafasını karıştırmayı başarabilecek mi? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 35. bölüm canlı izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm canlı izle...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 35. BÖLÜM TV8 CANLI İZLE

Ancak ablasının bu tutumu ev halkını rahatsız eder ve dayıları uyarıda bulunur. Barış'ın vermiş olduğu karara saygı duymasını söyleyen dayıları Özlem'i pek razı etmiş gibi değildir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 35. BÖLÜM CANLIZ İZLE | SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Öte yandan Mehdi, karısının karşısına geçer ve bugüne kadar yalnızca Zeynep'i sevdiğini söyler. Bunun üzerine Mehdi'yi terk etme kararı alan eşi, kızını yanına alma kararından vazgeçer ve uyuyan Zeynep'in yanına bırakır. Sabah uyandığında karşılaştığı manzara ile şok olan Zeynep ne yapacağını bilemez.