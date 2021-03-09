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  3. Doğduğun Ev Kaderindir 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep Barış'ın evlilik teklifini kabul ediyor

Doğduğun Ev Kaderindir 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep Barış'ın evlilik teklifini kabul ediyor

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Barış'ın Zeynep'e evlilik teklifi etmesi herkesi mutlu ederken, Özlem kardeşinin bu kararına epeyce sinirlenir. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 35. bölüm fragmanı...

Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Zeynep ile Barış'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, ablası Özlem'in bu karara sıcak bakmaması ve hala Zeynep'in Mehdi ile olan ilişkisini öne sürmektedir.

Ancak ablasının bu tutumu ev halkını rahatsız eder ve dayıları uyarıda bulunur. Barış'ın vermiş olduğu karara saygı duymasını söyleyen dayıları Özlem'i pek razı etmiş gibi değildir.

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Öte yandan Mehdi, karısının karşısına geçer ve bugüne kadar yalnızca Zeynep'i sevdiğini söyler. Bunun üzerine Mehdi'yi terk etme kararı alan eşi, kızını yanına alma kararından vazgeçer ve uyuyan Zeynep'in yanına bırakır. Sabah uyandığında karşılaştığı manzara ile şok olan Zeynep ne yapacağını bilemez. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 35. bölüm fragmanı...

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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