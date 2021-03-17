Çarşamba akşamlarının büyük ilgiyle izlenen reyting rekortmeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 36. yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Barış'ın evlilik teklifini kabul eden Zeynep, sonunda verdiği kararın doğru olduğuna inanır. Çift arasında romantik dakikalar yaşanırken, bir anda patlayan silah sesleri ev halkını korkutur. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 36. bölüm full izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm full izle...

Herkes evdeyken bir anda Zeynep'lerin yeni evi silahlı saldırıya uğrar. Hepsi canının derdine düşmüşken olayın altına yatan o isim yine Mehdi'dir. Husumetli olduğu karanlık adamlara kafa tutan Mehdi'nin bu davranışı sevdiği Zeynep'ten intikam alınması yoluna götürür.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 36. BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Öte yandan Ali Rıza ve Sultan hanım cephesinde şok gelişme herkesin yüzünü güldürür. Ali Rıza dayının, Sultan hanıma olan deli divane aşkını daha fazla susturamaz ve ona evlilik teklifi eder. Peki Sultan hanımın cevabı ne olacak?