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Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm canlı izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm TV canlı izle

TV8 ekranlarının fenomen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in 37. yeni bölüm bu akşam izleyici karşısında olacak. Mehdi, ailesi ve Zeynep'i canı pahasına koruyacağına söz verir ve gözünü karartır. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm canlı izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm TV canlı izle...

Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm canlı izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm TV canlı izle

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Mehdi, Zeynep ve ailesini açtığı beladan kurtarmak için harekete geçer. Ancak Zeynep, Mehdi'ye sert çıkar. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm canlı izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm TV canlı izle...

Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm canlı izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm TV canlı izle

Tek amacı onları korumak olan Mehdi ile Barış arasında geçen konuşma ise dikkat çekti. Barış yaşananlardan endişe duymasıyla dayısı ile konuşarak bir çare bulmaya çalışır. Dayısı ise benim üç canım var, onlar için canımı veririm diyerek bir dostundan yardım alır. O kişi ise Kırmızı Oda dizisinden aşina olduğumuz Delikanlı Sadi karakteridir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 37. BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm canlı izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm TV canlı izle

Öte yandan Mehdi'nin ablasına vedası başına bir şey geleceğinin habercisidir. Zeynep'in tekrar evi basılarak üstüne ateş açılır. Tam o esnada yetişen Mehdi, ben sana ateş açmam, sana açılacak ateşin önüne dururum diyerek kendisini Zeynep'in önüne atar. Mehdi'nin vurulma haberi evin ortasına bomba gibi düşer. Peki Mehdi kurtulacak mı? Zeynep önüne atlayan Mehdi'nin yaşadıkları karşısında ne yapacak?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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