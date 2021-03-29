Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi'den büyük veda!
Herkesin ilgiyle izlediği Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Mehdi ailesinin güvenliğini sağlamak için kendini feda ederken aileyi ise Barış'a teslim ediyor. Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın dahil olduğu diziye ne gibi etki yapacağı merakla bekleniyor.
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29 Mart 2021 Pazartesi 10:43
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