Ordu Valisi esnaftan aldığını ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyorUEFA Avrupa Ligi: Manchester United- Granada maç özeti izle 2-0! Cavani, United'ı yarı finale uçurduSON DAKİKA! 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor!Alkollü adam hayatının hatasını yaptı! Darp ettiği kadın tarafından vurulan adam hayatını kaybettiAdana'da polis aracının yaptığı kazada 2 kişi yaralanırken kazaya sebep olan sürücü yakalandı!Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybettiResmi Gazete'de yayımlandı! Şehirden göçe teşvik kanunu: Vergiden muaf tutulacaklar!ING Basketbol Süper Ligi heyecanı! Beşiktaş Icrypex: 83 - Bahçeşehir Koleji: 77Denizli'deki seralarda ürün çeşitliliği artıyor!Safranbolu'da koronavirüs paniği! 5 katlı apartman komple karantinaya alındı
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Doğduğun Ev Kaderindir 39. bölüm full izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm full izle

Doğduğun Ev Kaderindir 39. bölüm full izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm full izle

TV8'in fenomen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yepyeni bölümü ile bu akşam ekranlarda yerini alacak. Zeynep yeni tanıştığı Nesrin ile kısa sürede epey yakın olur. Ancak Barış bu ilişkiden rahatsızdır. Peki Zeynep buna ne tepki verecek? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 39. bölüm full izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm full izle...

Doğduğun Ev Kaderindir 39. bölüm full izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm full izle

Çarşamba akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 39. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Mehdi'nin ölümünün ardından tam her şey yoluna girdi derken, yeni karakterler ile ortalık epey karışacaktır. Peki Nesrin ve abisinin planı ne? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 39. bölüm full izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm full izle...

Doğduğun Ev Kaderindir 39. bölüm full izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm full izle

Zeynep geçirdiği zorlu süreçte çevresine karşı ani çıkışlarından dolayı yanlış anlaşılmalara neden olurken Barış'ı kendisinden uzaklaştırır. Barış ise artık Zeynep'in gündemine göre yaşamaktan sıkıldığını dile getirmesi ile herkesi şaşırtır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 39. BÖLÜM | SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Doğduğun Ev Kaderindir 39. bölüm full izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm full izle

Öte yandan annesinin şirket hisselerini Zeynep'e bırakması ona bir sorumluluk yüklemiş ve tek başına ayakta durmak için harekete geçer. Tam bu sırada yeni tanıştığı Nesrin konuya girer ve şirket için abisini önerir. Zeynep kısa sürede fazla güvendiği Nesrin ile arasındaki bağı kuvvetlendirir. Ancak Barış, Nesrin ve sözde abisine karşı pek sıcak bakmaz ve kendisini rahatsız eden bir şeyler olduğunu dile getirir.

Doğduğun Ev Kaderindir 39. bölüm full izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm full izle

Uzun yıllardır Nesrin'in hayatında olan ve onun çok güvendiği sevgilisi olan Tarık, intikam planlarının bir parçası olarak "Ağabey" rolüyle Zeynep ile Nermin'in güvenini kazanmaya çalışacak. Tarık ve Nesrin'in planlarından ise henüz kimsenin haberi yoktur. 

Doğduğun Ev Kaderindir 39. bölüm full izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm full izle

Herkesi kandıran Nesrin ve sözde abisi Barış'ın tam da tahmin ettiği gibi başka planların peşindedir. Barış, tesadüfen Nesrin ve Tarık'ı öpüşürken yakalamasıyla şoke olur. Peki Barış, bu gördüklerine Zeynep'i ikna edebilecek mi? Yoksa gördükleri yüzünden başı belaya mı girecek?

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT