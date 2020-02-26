Doğduğun Ev Kaderindir 9.Bölüm fragmanı | Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı
Tv8'in yeni dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 9.bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in rol aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? işte detaylar..
Her çarşamba TV8'de ekrana gelecek olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ilk bölümüyle beğeni topladı. Peki 9.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 9.BÖLÜM FRAGMANI
DİZİNİN KONUSU NE?
Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor.
OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilk bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
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