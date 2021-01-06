Başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı sevilen dizi "Doğduğun Ev Kaderindir" bu akşam için yayın akışında yer almıyor. Heyecanla dizinin yeni bölümü beklenirken izleyici karşısına çıkmayınca sıkı takipçileri tarafından merak edildi. Vatandaşlar tarafından dizinin yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak soruları araştırılmaya başlandı. Peki Doğduğun Ev Kaderindir bugün yok mu? 6 Ocak 2021 Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

6 OCAK 2021 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEDEN YOK? BUGÜN YOK MU?

TV8 ekranlarında yayınlandığı her hafta reyting rekoru kıran Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizi bu hafta yeni bölümü ile ekranlarda yer almayacak. Neden yayınlanmadığı ise yılbaşı haftası kapsamında dizi ekipleri 1 haftalık ara verdiler. Bu tatil tufanına katılan diziler arasında Doğduğun Ev Kaderindir' de yer aldı. Bu akşam dizi yerine kanalın yayın akışında yerli sinema film yer alıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevilen dizinin sıkı takipçileri tarafından 6 Ocak çarşamba akşamı yayınlanmayacak olan dizinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği konusunda araştırma yapmaya başladı. Kanal ve dizi ekibi tarafından yılbaşı tatil izni nedeniyle verilen ara yalnızca 1 hafta sürecek. Bu sebepten dolayı yeni bölümün 13 Ocak tarihinde yayın akışında yer alması planlanıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Zeynep, Mehdi ile yaşadıklarından sonra normal hayata dönmekte zorlanır. Üzerinde hala yaşadığı travmanın etkileri vardır. Ailesinden ve Barış’tan gördüğü destekle iyileşmeye çalışan Zeynep kalbinde de farklı kıpırtılar hissetmeye başlar ama bunları kabullenmeye henüz hazır değildir. Bebeğinin gelişiyle cezaevinde geçirdiği zaman Mehdi’ye çok ağır gelir. Bir yandan da aklı hala Zeynep’tedir. Ona içindekileri anlatmanın bir yolunu bulmak ister. Cemile ise Mehdi’nin karşısına bambaşka bir teklifle çıkacaktır.

Savaş hem Zeynep hem de ailesiyle yakınlaşır ve bu sıcak ortamı çok sever. Barış’ın aklından ve kalbinden geçenleri okumakta zorlandığı için de Zeynep’i korumak adına Barış’a tavır almaya başlar. Barış da karmakarışık bir durumdadır ve Zeynep’e karşı nasıl davranacağını bilemez.