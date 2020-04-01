Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir” yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelmedi. Peki Doğduğun Ev Kaderindir neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEDEN YOK?

Koronavirüs yüzünden çekimlerine ara verilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam yayınlanmadı. Dizinin kısa bir zaman sonra çekimlere başlaması düşünülüyor.

DİZİNİN KONUSU NE?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor.

OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilk bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Demet Özdemir (Zeynep),

İbrahim ÇELİKKOL (Mehdi)

Engin Hepileri (Faruk)

Sinan Demirer (Bayram)

Senan Kara (Nermin)

Nail Kırmızıgül (Ekrem)

Nurşim Demir (Zeliha)

Zeynep Kumral (Müjgan)

Elif Sönmez (Cemile)

Kayra Zabcı (Yasemin)