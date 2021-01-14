Doğduğun Ev Kaderindir'de şok eden son! Mehdi öldü mü? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu?

Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi öldü mü? Dün akşam ekranlara gelen son bölümünde Mehdi'nin bıçaklanmasının ardından dizinin takipçileri Mehdi'nin ölüp ölmeyeceğini merakla araştırmaya başladı. Peki Mehdi öldü mü? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR MEHDİ ÖLDÜ MÜ?

TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Doğduğun Ev Kaderinde yine nefes kesen bir bölümle izleyenleri ekran başına kilitledi.

Ekranlara gelen son bölümde İbrahim Çelikkol tarafından canlandırılan Mehdi önceki bölümlerde Zeynep'i kaçırdığı için hapse girmişti. Hapishanede saldırıya uğrayan Mehdi ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Herkes Zeynep'i suçlarken hastanede yaşam mücadelesi veren Mehdi’nin kalbi durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata geri döndürülemedi. Mehdi’nin ölüp ölmeyeceği önümüzdeki bölümde belli olacak.

İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Konuyla ilgili dizi ekibinden ve mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'dan henüz bir açıklama gelmedi. Çelikkol'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki bölümde ortaya çıkacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cezaevindeki Mehdi bebeğini daha rahat görebilmek için Benal’le evlenir. Zeynep ve Barış ise adını koymaya cesaret edemedikleri inişli çıkışlı bir yakınlaşma içindedir. Mehdi’nin aklının hala Zeynep’te olması Mehdi’nin içinde bulunduğu çemberi daha da daraltırken Zeynep artık ufka bakmak istemektedir. Ancak geçmişinden gelen yükler Zeynep’in peşini bırakmayacaktır. Mehdi’nin ailesi Mehdi’nin hapisten çıkması için şikayetini geri çekmesi konusunda Zeynep’e ısrar etmektedir. Bu baskılar altındaki Zeynep bir avukat olarak ceza kavramını, bir kadın olarak özgürlük kavramını sorgularken, Mehdi’nin ailesi kendisine bambaşka bir duyguyla baş başa bırakır: vebal…

Barışların ise evlerine yeni bir soluk getiren beklenmedik bir misafiri vardır: Rize’den gelen dayıları Ali Rıza. Ali Rıza’nın İstanbul’a gelişindeki gizli planı Barış’a bir yuva kurmaktır: Sultan’ın çöp çatan konusundaki maharetini hemen fark eder ve yeni bir ittifak doğar.

Hapiste Mehdi’yi kötü bir sürpriz beklemektedir: Mehdi’nin babasını öldüren Veysi’nin adamları onu hapiste tuzağa düşürerek ölüm kalım mücadelesiyle baş başa bırakır… Her ne kadar boşanmış olsalar da Zeynep’in daha düğün günlerinden başlayan, Mehdi’nin başı belaya girecek mi, hayatıyla sınanacak mı endişeleri tekrar su yüzüne çıkar. Zeynep Mehdi’ye öfkesine rağmen onun yanında olup olmamak konusunda karar vermek zorunda kalacaktır.