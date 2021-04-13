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  3. Doğduğun Ev Kaderindir'e bomba transfer!

Doğduğun Ev Kaderindir'e bomba transfer!

TV8 ekranlarının fenomen dizi Doğduğun Ev Kaderindir'in oyuncu kadrosuna kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

Doğduğun Ev Kaderindir'e bomba transfer!

Başrolünde Demet Özdemir'in ve Engin Öztürk'ün yer aldığı TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, oyuncu kadrosuna Fırat Doğruloğlu dahil oldu.  

TARIK KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un diziye veda etmesinin ardından yapım ekibi, ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu ile anlaştı. 

Fırat Doğruloğlu, sevilen dizide Tarık karakterini canlandıracak. Tarık, Nesrin karakterinin sözde abisi olarak Zeynep ve Nermin'e yardım etmek için çıka gelecek. Uzun yıllardır Nesrin'in hayatında olan ve onun çok güvendiği sevgilisi olan Tarık, intikam planlarının bir parçası olarak "Ağabey" rolüyle Zeynep ile Nermin'in güvenini kazanmaya çalışacak. Tarık ve Nesrin'in planlarından ise henüz kimsenin haberi yoktur. 

Doğduğun Ev Kaderindir'e bomba transfer!

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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