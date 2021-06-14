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  3. Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol, eşiyle dudak dudağa poz verdi! İnstagram'da beğeni yağdı!

Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol, eşiyle dudak dudağa poz verdi! İnstagram'da beğeni yağdı!

İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol'un ayrılacakları konuşulurken, ünlü oyuncu sosyal medya hesabından eşiyle öpüştüğü pozu paylaşarak iddialara yanıt vermiş oldu.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol, eşiyle dudak dudağa poz verdi! İnstagram'da beğeni yağdı!

Son olarak TV8 ekranlarından yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Çelikkol ile gittiği Kapadokya tatilde çekildikleri romantik fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Eşiyle dudak dudağa fotoğrafını 1,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlayan 39 yaşındaki başarılı oyuncunun paylaşımı takipçileri ve meslektaşları tarafından yoğun ilgi gördü. 

2017 yılında dünyaevine giren İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, 2019 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdisi İbrahim Çelikkol, eşiyle dudak dudağa poz verdi! İnstagram'da beğeni yağdı!Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdisi İbrahim Çelikkol, eşiyle dudak dudağa poz verdi! İnstagram'da beğeni yağdı!

YENİ PROJE!

Öte yandan oyuncu İbrahim Çelikkol ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Son olarak rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden çıkması ve dizinin final olmasının ardından yeni bir projede görülüp görülmeyeceği merak edilen Çelikkol, üst üste yeni dizi projeleri ile anılıyor. 

Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdisi İbrahim Çelikkol, eşiyle dudak dudağa poz verdi! İnstagram'da beğeni yağdı!

Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, . Netflix yapımı olan Kuş Uçuşu isimli proje ile anlaştı. Partnerinin ise güzel oyuncu Birce Akalay olacağı öğrenildi.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdisi İbrahim Çelikkol, eşiyle dudak dudağa poz verdi! İnstagram'da beğeni yağdı!Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdisi İbrahim Çelikkol, eşiyle dudak dudağa poz verdi! İnstagram'da beğeni yağdı!

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