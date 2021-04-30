Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan'ı Hülya Duyar dans videosuyla sempati topladı!

Dünya Dans Günü'nü kutlamak için dans ettiği anları paylaşan 50 yaşındaki Hülya Duyar'ın sempatik halleri, takipçilerinden ve rol arkadaşlarından tam not aldı.

KIVRAK DANSI İLE BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Her yıl Dünya Dans Günü olarak kutlanan 29 Nisan'a başarılı oyuncu Hülya Duyar'ın paylaşımı damgasını vurdu. TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Sultan karakterini oynayan Hülya Duyar, sosyal medya hesabından evinde dans ettiği anları yayınladı. Eğlenceli kişiliğiyle bilinen oyuncunun kıvrak dansı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

"SENİ YERİM, ŞAKA DEĞİL"

Rol arkadaşları Naz Göktan ve Ebru Cündübeyoğlu, Duyar'ın paylaşımına emojiler koyarak duygularını belli etti. Dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir'in ise ünlü oyuncunun dans videosunu kendi hesabından yayınlayarak "Seni yerim. Şaka değil yerim" notunu düştü.

İŞTE O VİDEO;