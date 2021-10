Son zamanlarda günün belirli saatlerinde Twitter gündem listelerinde sık sık coin para isimlerini görüyoruz. Son olarak Twitter'da sabah saatleri sularında Doge Cash başlığı tt (trendtopic) listesine yükseldi. Gündem olan para biriminin ardından kullanıcılardan durumu anlamaya çalışanlar "Doge Cash nedir, nasıl alınır? Doge Cash Twitter'da neden gündem oldu?" sorularına cevap arıyor. Peki, Doge Cash nedir, nasıl alınır? Doge Cash Twitter'da neden gündem oldu? İşte detaylar...

DOGE CASH NEDİR, NASIL ALINIR?

DogeCash veya Doge Coin'in bugünkü fiyatı ₺0,214319 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺58.168,31 TRY. DOGEC / TRY'ye denk geliyor. DogeCash son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2103, piyasa değeri ₺3.398.875 TRY. Dolaşımdaki arz 15.858.977 DOGEC coin ve maksimum seviyede. 210.000.000 DOGEC coin.

Dogecoin almak isteyen vatandaşların, Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almaları gerekmektedir. Dogecoin kullananların çoğu Paribu üzerinden işlem yapıyor. Öncelikle bir hesap oluşturup. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.

DİWOT COİN TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEM OLDU?

Twitter gündem listesinde 1. sıraya yükselen Doge Cash'ın yatırımcılarına kötü haberi var. Oldukça büyük bir düşüş yaşayan Doge Coin 'in, bu sebeple Twitter'da gündem olduğu düşünülüyor. Ancak, başlığın içeriğine girenler yeterince ilgili tweet paylaşılmadığını görmektedir. Twitter'da bazen bot hesaplar bu tür gündemler yaratabiliyor.