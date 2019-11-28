Doğru diş fırçalama nasıl olur

Eskişehir Özel Ümit Tıp Merkezi Diş hekimi Elif Gizem Işık çocuk ve yetişkinlerde ağız bakımı hakkında önemli bilgiler verdi.

Çocuklarda ağız ve diş bakımına ilk diş çıktıktan sonra başlanması gerektiğini belirten Diş Doktoru Elif Gizem Işık, "En az günde iki defa anne veya baba parmağına temiz bir tülbent geçirerek, bebeğin diş yüzeyini ve diş etlerini temizlemelidir" dedi. Ağız sağlığının iki yaşamsal işlevde önemli olduğunu ifade eden Işık, "Bunlar yemek yemek ve nefes almaktır. Ağız ortamı pis olduğunda bu bakterileri yemekle birlikte mideye ya da alınan nefesle ciğerlerimize göndermiş oluyoruz, bu nedenle genel vücut sağlığı için ağız ortamının temiz olması gerekir" diye konuştu.

ÇOCUKLARA DİŞ FIRÇALAMAYI NASIL SEVDİRİRİZ

Çocuğun diş fırçalama alışkanlığı kazanması için önce doğru fırçalamayı bilmesi gerektiğini aktaran Işık, "Çocuğun motivasyonunu en çok yükselten şey ebeveynlerin çocukla birlikte diş fırçalamasıdır" dedi. 3 yaşına kadar çocuklarda diş macunu kullanımını istemediklerini ifade eden Işık, sonrasında 7 yaşına kadar çocuklara florürü düşük özel diş macunlarının kullanılabileceğini söyledi.

Süt dişlerinin bakımının da önemli olduğuna dikkat çeken Diş Doktoru Işık, "Ebeveynler nasıl olsa bu dişler değişecek diye daha rahat davranıyorlar ancak, alttaki daimi diş yapıları çene kemiğinde hazır bekliyor ve üstteki süt dişleri mutlaka bunları etkiliyor. O yüzden çürükler ve diş eti problemleri kontrol altında olmalı. Çocuk psikolojisinin daha iyi olması bakımından da diş bakımına çok önem vermek gerekiyor" şeklinde konuştu.

Diş Doktoru Elif Gizem Işık, "İlk bebeklik dişi genellikle 6. ayda çıkıyor, altta iki tane kesici diş sonra üst kesici dişler ve sonrasında arkadaki dişler dizilmeye başlıyor. 3 yaşına kadar çocukta ortalama 20 diş çıkmış oluyor, ilk kontrol ilk diş çıktıktan sonra yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Diş fırçalamak istemeyen çocuklar için ne yapmalı sorusunu da yanıtlayan Diş Doktoru Işık, "Bunu oyunlaştırabiliriz, çocuğun suyla oynamasına izin verip fırçalamayı eğlenceli hale getirebiliriz, diş fırçalama panosu yapıp, her diş fırçaladığında buna bir tik atıp, pano tamamlandığında çocuğun sevdiği bir etkinlik yapılabilir ya da ona ödül verilebilir" dedi.

FLORÜR UYGULAMASI YAPILMALI MI?

Florür uygulaması hakkında da bilgi veren Işık, "Florür uygulamasını destekliyorum, dozunda uygulandığında çürüklere karşı iyi bir uygulama, önemli olan doğru zamanda ve doğru dozda bunun yapılması" diye konuştu. "Abur cubur ürünler, karbonhidratlı besinler diş sağlığını olumsuz etkiliyor" şeklinde konuşan Işık, "Şekerli gıdalar tüketildikten sonra ağız çalkalanmalı, 10-15 dakika sonra ise dişler fırçalanmalı" dedi.

DOĞRU FIRÇALAMA NASIL OLMALI

Diş fırçalamanın sayısından çok, doğru ve etkin bir fırçalamanın önemli olduğunu belirten Işık doğru fırçalamayı ise şöyle anlattı: "Şarjlı ve manuel fırçalar dönüşümlü kullanılabilir, dişlerin arasının temizliği için şarjlılar; diş etleri temizliği için manuel fırçalar daha etkili. Manuel diş fırçaları ile fırçalama öncesi ağız su ile çalkalanmalı, fırça kuru bırakılıp mercimek tanesi kadar macun fırçaya sürülmeli, daha sonra fırçayı tüm dişlerimizin üzerinde gezdirip macunu dağıtmalıyız, tercih edilen bir taraftan başlayarak diş fırçasını diş etinin en derin notasına yerleştirerek, diş etinden dişe doğru fırçayı çekmeliyiz, tüm dişlerimizde bunu yaptıktan sonra çiğneme yapılan sivri yüzeyleri yan fırçalayabiliriz. Şarjlı fırçalarla fırçalarken; önce diş fırçasını ıslatıyoruz, diş macununu yine tüm dişlere yayıyoruz, fırçamızı diş eti ve dişin birleştiği noktalara yerleştirip 2'şer saniye her bir dişte durmalıyız. Ağız sağlığı için sadece diş fırçalamak yeterli değildir, günde 1 kere diş ipi kullanarak dişlerin araları da temizlenmelidir. Diş ipi kullanırken ip dişler arasında yavaşça ilerletilerek ara yüzler temizlenmelidir. Yanakların içi ve dil de mutlaka fırçalanmalıdır. Diş fırçalama en az 2 dakika sürmelidir.

Kaynak: İHA