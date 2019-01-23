Doğru egzersiz doğumu kolaylaştırıyor

Uzman Fizyoterapist Fatma Sökmez Ogün, gebelik döneminde yapılacak doğru egzersizin doğumu kolaylaştırdığını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nden Uzman Fizyoterapist Fatma Sökmez Ogün, "Gebelikte egzersiz yapmak çok önemli. Bunun sebebi, gebelerin fiziksel kondüsyonunu koruması, postür bozukluklarını önlemesi, dolaşım ve sindirim işlevlerini düzenlemesi, doğum için ihtiyaç duyulan kas aktivitesini desteklemesi, maternal kilo alımının kontrolünü sağlaması ve doğum sonrası toparlanmayı kolaylaştırmasıdır" diye konuştu.

RİSKLİ SPOR DALLARI

Fiziksel aktivite gerçekleştiren gebelerde doğumun kolay olduğunu belirten Ogün,"Gebelik döneminde yapılacak güvenli aktivitelerin başında yüzme, yürüme, düşük şiddetli aerobik egzersiz ve klinik pilates gelmektedir. Riskli olarak görülen aktiviteler ise jogging, areobik dans, jimnastik, basketbol, voleybol, buz pateni, kayak, su kayağı, hokey, tüm temas sporları, su altı sporları, yüksek irtifada yapılan egzersizler ve rekabet gerektiren tüm aktiviteler ise tehlikeli olarak kabul edilmektedir" ifadelerini kullandı.

EGZERSİZ PROGRAMLARI

Egzersiz programlarının düzgün postür eğitimi içermesi gerektiğini söyleyen Fzt. Ogün, uygun vücut mekaniklerinin öğretilmesinin daha rahat bir gebelik süreci geçirmede önemli olduğunu belirtti. Egzersiz programında, gebelikte artan vücut ağırlığını taşıyabilmek için kalça çevresine yönelik yapılabilecek kuvvetlendirme egzersizlerine, çocuk bakımı için kol kaslarını kuvvetlendiren egzersizlere yer verilmesi gerektiğini ifade eden Fzt. Ogün, "Gebelik döneminde ödem, varisler ve krampların önlenmesini içeren egzersizler yapmak önemlidir. Aynı zamanda doğumda kullanılacak kasların kuvvetlendirilmesi, pelvik taban kas kontrolüne yönelik egzersizler, abdominal kasların kuvvetlendirilmesi ve doğum esnasında yararlı olabilecek gevşeme tekniklerinin öğretilmesi, egzersiz programlarına dahil edilmelidir" dedi.

EGZERSİZ SIRASINDA SAĞLIK SORUNU YAŞANIYORSA UZMANA BAŞVURUN

Egzersiz yaparken ağrı, kanama, düzensiz ve yüksek kalp hızı, baş dönemsi, baygınlık hissi, bayılma, bel veya pubis ağrısı ve yürümede zorluk yaşandığı durumlarda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyen Fzt. Ogün, egzersiz yapacak gebelerin egzersiz programları öncesinde doktordan onay alması gerektiğini belirtti. Fzt. Ogün, "Egzersize başlamak için gebeliğin 12. Haftasının tamamlanmış olması gerekmektedir. Egzersiz yaparken vücut ısısını artıracak kalın giysiler ile vücudu sıkan giysiler giyilmemelidir. Germe egzersizleri sırasında çoklu kas gruplarının aynı anda gerilmesine ve kramp gelişmesine neden olabilecek egzersizlerden kaçınılmalıdır. Sırtüstü yatış süresi dördüncü aydan itibaren beş dakikayı aşmamalı ve hipertansiyondan kaçınmak amacıyla da yatış pozisyonundan yavaşça kalkılmalıdır. Egzersiz sıklığı haftada üç ile altı gün arasında olacak şekilde düzenlenmelidir. Hem gebelik süresince hem de bir sonraki gebeliklerde ve gebelik sonrasındaki dönemde daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmek için gebelik süresince aktif olmak ve koruyucu sağlık yaklaşımlarının uygulanması önemlidir" diye konuştu.

DHA