Doğru nefes alma teknikleri anlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mavi Ev Konuşmalarına konuk olan nefes teknikleri uzmanı Mustafa Cengiz Çöpelli "Yaşlılıkta Nefes Teknikleri" konulu konferans verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan hastalıkları, dikkat edilmesi gerekenleri ve tedavilerine yönelik bilgilendirme yaptığı "Mavi Ev Konuşmaları" AKM Aspendos Salonu'nda hasta yakınları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Prof. Dr. İsmail Tufan'ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıya nefes teknikleri uzmanı Mustafa Cengiz Çöpelli konuşmacı olarak katıldı.

Her şey nefesle başlar

Nefes eşittir hayat diyen Çöpelli, "Nefes bir aracıdır; bütün işlerin, heyecan ve mutlulukların, coşkuların, azmin, sevginin, şefkatin aracısı, bir adım öncesidir. Nefesini kontrol eden, nefsini de kontrol eder" dedi. Doğru nefesin sessiz ve derinden alınması gerektiğini vurgulayan konuşmacı, katılımcılara gündelik hayatta nefes alma teknikleri konusunda ipuçları verdi.

Doğru nefes nasıl alınır

İnsanların büyük çoğunluğunun nefesi yanlış aldığını ifade eden Çöpelli, doğru nefes alma teknikleri ile ilgili şu bilgileri verdi: "Doğru nefes burundan alınır, burundan verilir. Nefesi tam almak yani diyafram nefesi almak gerekiyor. Dörtlü döngüde nefes almak gerekiyor. Bu da al-bekle-ver-dur döngüsü." Bu döngü ile birlikte kandaki karbondioksitin damar çeperine basınç uyguladığını söyleyen Çöpelli, kan dolaşımının hızlandığını belirtti.

Neden burundan solunum

Burnun solunum sisteminin kliması olarak nitelendiren Çöpelli, "Burun solunum sisteminde ısıtma, soğutma, nemlendirme, kurutma ve filtreleme görevi yapar. Toz ve kiri tüycükler ve mukus vasıtasıyla tutar. Alınan havayı vücuda uygun hale getirir. Ayrıca nefes verirken de dengeleme yaparak filtrelediği maddelerin bir kısmını da geri gönderir" diye konuştu.

Nefes en iyi besindir

Beslenme ihtiyacımızın yüzde 50'sini aldığımız nefese bağlayan Çöpelli, "Eğer yeterli solunum ve iyi beslenme yapılmazsa hücre mitokondrisinde yanma yetersiz olur, az enerji üretilir ve serbest radikaller daha çok oluşur. Tıpkı iyi hava alamayan ateşin tütmesi gibidir. İyi solunum enerjimizi artırır. Nefes en iyi besindir" dedi.

Oksijenin vücudumuza faydası var

Herkesin aslında ihtiyacı olan nefesi aldığını, fakat bunun o anki işgücünün karşılığı olan nefes olduğunu söyleyen Çöpelli "Yaptığımız işte ihtiyacımız olandan daha fazla oksijen alırsak vücudumuza faydası olur. Aldığımız fazla oksijen vücudumuzdaki karbondioksitin atılmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA