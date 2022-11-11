Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Anıtkabir'deki 10 Kasım töreninde "Her yer Erdoğan, her yer Tayyip" şeklinde bağıran vatandaşlara hakaret etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84.yıldönümü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'den ayrılırken bir grup tarafından, "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganları atıldı.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! Her yer Tayyip, her yer Erdoğan atanlara hakaret etti

HAKARET ETTİ

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, slogan atan kişilere hakaret etti.

Rifat Serdaroğlu'nun paylaşımında kullandığı, "Bir sürü p.ç., Anıtkabir'e dolduruyorlar. Erdoğan gelince "Her yer Erdoğan, her yer Tayyip" diye bağırıyor DOĞRU Parti, Ata'yı ziyaret etmek için en az 15 gün önce izin almak zorunda. Orada her adımın kuralı var. Anıtkabir Komutanı, ya görevini yap, ya da sana emir vereni açıkla." ifadelerini kullandı.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! Her yer Tayyip, her yer Erdoğan atanlara hakaret etti

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