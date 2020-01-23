Doğru yöntemlerle sigarayı bırakmak mümkün

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde bulunan sigara bırakma polikliniği vatandaşlara sigarayı bıraktırmak için hizmetlerine devam ediyor.

Sigarayı Bırakma Polikliniği Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Aylin Çapraz, bilinçsizce yapılan sigara bırakma denemelerinin olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığını, doğru yöntemlerle sigara bırakmanın mümkün olduğunu ifade etti. Dr. Çapraz, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyanın en büyük sağlık sorunu olduğu ilan edilen dünyanın en hızlı yayılan ve en uzun süren salgını olarak tanımlanan sigara, dünyada yılda 7 milyon, günde 11 bin kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Hekim olarak en önemli görevlerimizden birisi de sigarayla mücadele etmektir. Bağımlı kişilere sigara bırakmak için önemli bir motivasyon kaynağı olabilmektedir" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Çapraz, "Sigaranın zararları çok fazla olup insan vücuduna verdiği zararlarla birçok hastalığa neden olmaktadır. Hatta sigarada vücut için zararlı, tahriş edici, kanser yapıcı veya ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı 4000'den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Sigaranın en çok neden olduğu hastalıklar kalp ve akciğer hastalıklarıdır. Kalp ve akciğer dışında diğer bütün organlara zararı dokunulduğu bilinmektedir. Sigaranın zararları anne karnında başlar. Annenin sigara kullanmasıyla bebeğin sigaraya maruz kalması bebekte erken doğum, düşük doğum ağırlığına neden olabilmektedir" diye konuştu.

Dr. Aylin Çapraz, sigaranın insan sağlığına olan başlıca zararlarını kısaca şöyle sıraladı:

"Solunum sistemi hastalıklarına sebep olur. (zatürre, bronşit, astım gibi) KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) nedeni sigaranın zararlarıdır. Kanser türlerinden en çok rastlanan akciğer kanserinin nedeni sigara kullanımıdır. Kalp ve damar hastalıklarına neden olur. Damar tıkanıklığı sigaranın verdiği zararlar arasında en büyük yeri alır. Cilt kanseri, dudak kanseri, gırtlak kanseri gibi birçok kanser hastalığına neden olur. Sindirim sistemi hastalıklarına neden olabilmektedir. Dişte sararmalar, diş eti hastalıkları, diş çürükleri, diş kaybı ve ağız kokusuna neden olur. Cansız, soluk ve pürüzlü bir cilt görünümüne neden olur. Tırnaklarda güçsüzlük ve sararmalara neden olur. Kötü koku oluşumuna neden olur, bu yüzden yakın çevre tarafından hoş karşılanmayabilir. İştahı azaltıcı olduğu için sigara içen bireylerin vücut ağırlıkları azdır. Damar tıkanıklığı erken dönemde tespit edilip tedavi edilmediğinde uzuvların kesilmesi gerekebilir. Beyin hücrelerinin ölümüne neden olduğu için unutkanlığa ve zamanla demans ya da alzheimer gibi hafıza problemlerine neden olur. Koku alma duyusu azalır. Menopozun erken başlamasına neden olur. Kısırlığa neden olur. Göz hastalıklarına ve hatta körlüğe bile sebep olabilir."

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Çapraz, "Vatandaşlarımız sigara bırakma polikliniğimize Alo 182 telefon hattından veya MHRS internet adresinden randevu alarak polikliniğimize başvuru yapabilirler" şeklinde açıklamasını tamamladı.

Kaynak: İHA