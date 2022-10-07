Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) görev tanımı nedir, Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) ne iş yapar, Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) Tanımı;

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Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) Maaşları

Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.25

Meslek Adı :

Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Haddeden çıkan yuvarlak metal ve levhaları düzelten ve doğrultan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Doğrultma İşçisi (Sıcak Haddehane) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tezgahın ayarlarını yapmak,

b) Tezgahı çalıştırmak,

c) Merdanelerin ısınmasını önlemek için soğutma suyunu açmak,

d) Metalleri tezgahta doğrultur ve doğrulan metali cinslerine ve ölçülerine göre ayırarak ilgili yere göndermek,

e) Hadde tezgahlarında yapılan merdane değiştirme, bakım ve onarım işlerine katılabilir,

f) Kullandığı makinenin tipine göre ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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