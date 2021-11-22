Doğruluk oranı yüzde yüze yakın! Yerli PCR kiti piyasaya sürülecek!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı mücadelede önemli adımlar atan Türkiye, sağlık sektörüne de katkı sunmaya devam ediyor.

Koronavirüsle ilgili yerli aşı çalışmalarının yanında yerli PCR testi üretiminin testleri de başaralı sonuçlar verdi. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), koronavirüs tanı kiti geliştirdi.

ANKARA'DA ÜRETİLİYOR

TÜSEB bünyesinde geliştirilen yerli PCR testi DiaKit'in AR-GE çalışmaları tamamlandı. Kitin üretimi, Ankara'daki TÜSEB Aziz Sancar Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilmeye başlandı. PCR kitinde öncelik Türkiye'nin ihtiyacına yönelik olsa da, gerekirse çevre ülkelere de ihracatı mümkün olacak.

SÜRE YARIYA İNİYOR, MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR

Yeni tanı kitinin mevcut muadillerine nazaran pek çok avantajı olduğuna işaret eden. Doç. Dr. Rabia Çakır Koç, "Analiz süresinin kısa olması, hem kritik durumlarda hastaya çabuk cevap verebilmek için, hem de mevcut altyapı ile daha fazla tanı konulabilmesi için oldukça önemli. Bunun dışında bir önemli avantajı da varyantlardan etkilenmiyor oluşu" dedi.

Yaptıkları moleküler dizaynın, mutasyonlardan etkilenmeyen bir bölgede olması nedeniyle, şu ana kadar görülen varyantlarda, doğruluktan herhangi bir sapma olmadığını söyleyen Koç, "Ayrıca maliyetinin düşük olması, ülke için önemli bir fayda sağlayacak" diye konuştu.

DOĞRULUK ORANI YÜZDE 98

TÜSEB bünyesinde geliştirilen DiaKit'in doğruluk oranının yüksek olmasının sebebinin mutasyonlardan etkilenmeyen bir alanın seçilmiş olduğunu söyleyen Doç. Dr. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 98, yüzde 100 aralığında diyebiliriz doğruluk oranını da. PCR kitimiz bu dizaynı sayesinde şu ana kadar karşılaştığımız tüm varyantların tanısında pozitifliği yakalayabildi. Biyoinformatik analizler çerçevesinde de gelecek varyantlardan, yeni mutasyonlardan da etkilenmesini beklemiyoruz."

"VARYANTI BELİRLEYECEK YENİ KİTLER DE GELİŞTİRİYORUZ"

Yeni PCR kitinin hastada hangi varyantın bulunduğunu tespit etmediğini vurgulayan Doç. Dr. Koç, "Bir hastanın sadece pozitif ya da negatif olması değil, pozitif olan hastanın hangi varyant ile enfekte olduğunun bilinmesi için yeni varyasyonlar, yeni tanı kitleri geliştiriyoruz. AR-GE çalışmaları tamamlandıktan sonra üretimine yönelik planlamalarını da gerçekleştirdik. Hem ülkemizin ihtiyacını hem de belki çevre ülkelere bu kiti gönderebilecek kapasitelerde üretmemiz mümkün" dedi.

"ÜCRETSİZ EĞİTİMLER VERECEĞİZ"

Pandeminin başından beri birçok yerli firmanın tanı kiti geliştirdiğine ve halen de bu konularda çalıştığına değinen Doç. Dr. Koç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizim TÜSEB olarak kurduğumuz bir alt yapımız daha var. Bu altyapıda biyoteknolojik ilaçlar ve aşılara yönelik hem AR-GE merkezi olarak kullanılabilecek, hem de eğitimler verilebilecek. Bu eğitimler özellikle lisans mezunlarına, lisans öğrencilerine, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize yönelik ve tamamen ücretsiz olarak uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerdir."