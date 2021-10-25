Doğu Afrika ülkesi Sudan'da darbe girişimi! Başbakan ev hapsine alındı!

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 21 Eylül'deki başarısız darbe girişiminin ardından yeni bir kalkışma daha yaşandı. Arap basınının son dakika geçtiği habere göre, Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk, askerler tarafından konutu basılarak ev hapsine alındı.

Kabinedeki 4 bakanın da tutuklandığı darbe girişimi sırasında halk sokağa inip protesto gösterileri başlatırken, ülkede internet ve telefon kesintileri yaşanıyor.

Arap basının geçtiği son dakika bilgisine göre; Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk, askerler tarafından konutu basılarak ev hapsine alındı.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI GERİLİM ARTMIŞTI

Sudan'da, 21 Eylül'deki başarısız darbe girişiminin ardından meclisteki asker ve sivil temsilciler arasında gerilim artmıştı.