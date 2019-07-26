Doğu Akdeniz için bir araya gelen 3 ülkenin toplantı yeri manidar!

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. 3 ülke arasındaki 1. Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın ardından hazırlanan ortak açıklama paylaşıldı.

25 TEMMUZ'DA WASHINGTON'DA TOPLANDILAR

Ortak açıklamada, söz konusu ülkelerin diplomatik temsilcilerinin 25 Temmuz'da Washington'da bir araya geldiği ve Doğu Akdeniz'deki ortak iş birliği alanlarını ele aldıkları bildirildi.

DESTEK MESAJI BİR KEZ DAHA VURGULANDI

Görüşmede, son olarak 20 Mart'ta bu ülkeler arasında yapılan toplantıda alınan kararlara atıf yapıldığı ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun o gün ifade ettiği destek mesajının bir kez daha vurgulandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, dünkü görüşmeye ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Manisha Singh ev sahipliği yaptı ve diğer ülkelerin Washington'da görev yapan üst düzey diplomatik temsilcileri katıldı.

20 MART'TA DA DAHA ÖNCE NETANYAHU EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

20 Mart'ta Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıya Pompeo'nun yanı sıra o günkü Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis katılmıştı.

Görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada, Doğu Akdeniz'deki ortak ekonomik çıkarlara ve muhtemel "tehditlere" karşı birlikte hareket etme konusundaki mutabakata vurgu yapılmıştı.