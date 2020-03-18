Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

MERSİN (AA) - Adana, Mersin ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyeleriyle oluşturulan "Kriz Merkezi" faaliyetlerini kent genelinde sürdürüyor.

Bu kapsamda, Tarsus ilçesinde resmi kurumlar ve vatandaşların yoğun bulunduğu yerler dezenfekte edildi.

Toroslar ilçesinde de ibadethaneler, eğitim kurumları, kamu kurumları, aile sağlık merkezleri, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşu ve dernek binaları, kahvehaneler, parklar ve sosyal tesisler ilaçlandı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de İçişleri Bakanlığının koronavirüs önlemleri kapsamında yayımladığı genelge uyarınca geçici süre hizmete kapatılması gereken iş yerlerini denetledi.

Erdemli ilçesinde de Erdemli Şoförler ve Otomobilciler Odasınca ilçede bulunan toplu taşıma araçları ve taksiler dezenfekte edildi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde belediye ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı kamu kurumları ile iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Remzi Ergü, vatandaşların önlemlere riayet etmelerini istedi.

- Osmaniye

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında belediye ekiplerinin kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kamu kurumlarıyla hastaneler ve açık alanların yanı sıra 345 kamu hizmet aracı, 350 okul ve personel servisi, 195 dolmuş, 135 ticari taksi, 60 ambulans, 87 cami, 50 ATM ve 60 çocuk parkıyla, tüm dolmuş duraklarının dezenfekte edildiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında evlendirme dairesince yapılan nikah törenlerine, evlenecek çiftin 1. ve 2. derece yakınları dışındaki kişilerin alınmayacağının ifade edildiği açıklamada, Adnan Menderes Kapalı Pazar Alanı'nda cumartesi günleri açılan Kadın Üretici Pazarı'nın daha sonra kurulacağı, taziye evlerinin geçici olarak kapatıldığı, belediyenin taziye çadırlarının kurulumunun da daha sonra yapılacağı bildirildi.

















Kaynak: AA