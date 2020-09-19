Doğu Anadolu'da depremler neden arttı? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı...

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, son dönemde Doğu Anadolu'da artan depremleri ve Büyük Marmara depremini, A Haber'de yorumladı. Son olarak, önceki gece Akdeniz açıklarında Grit Adasında yaşanan 5.7 şiddetindeki deprem, vatandaşları korkuttu. Ersoy, "Bu kadar deprem olunca doğal olarak insanlarımız korkuyor. Ülkemizin bir tarafında değil her tarafında deprem aktivitesi yaşanıyor. Türkiye'deki fay hatları etkili depremler yaratma potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.

"1 YILDA OLMASI GEREKEN DEPREMDEN DAHA FAZLASI 8 AYDA OLMUŞ"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, son 1 yılda artan depremlere dikkat çekerken, "2020 yılında depremler çok fazla aktivite çok fazla 8 aylık dönem içerisinde 1 yılda olması gereken depremden fazla deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli verilerine göre 23 bin deprem olmuş." dedi.

Şükrü Ersoy, "Biz bir deprem ülkesiyiz. Ülkemiz çok güzel ancak zemine ve toprağa uygun binalar yapmak zorundayız. Zemin koşullarını gözetmediğimiz zaman binayı iyi yapsanız bile zarar görebilirisiniz. İstanbul'un tam altında bir fay hattı geçmiyor diğer Anadolu şehirlerimizdeki gibi. Marmara Denizi'nin içinden geçen bir fay var." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİ İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

İstanbul ve çevresinde beklenen Büyük Marmara depremi hakkında uyarılarda bulunan Şükrü Ersoy, "Öncellikle şu iyi haberi vermeliyim. İstanbul'un tam altından bir fay hattı geçmiyor. Biz Marmara Denizi'nin altından geçen fay hattında bir deprem bekliyoruz. Bu birkaç kırılma ile olabilir. Bu depremler, 7'nin üzerine çıkacak depremler olacaktır. Biz neden Marmara'dan çok korkuyoruz? Nüfus çok fazla, yapı stoğu ve yerleşim yerleri çok fazla. Dolayısıyla yapı stoğumuzu depreme göre düzenlememiz gerekiyor. Marmara'da oluşacak deprem için bizim korkmak değil çalışmamız gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.