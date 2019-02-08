Doğu Anadolu'da kar yağışı
Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar bekleniyor- Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece ile Ağrı'da kaydedildi
ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı çok bulutlu ve bölge genelinde aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönünden hafif kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2 Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 2, Erzurum ve Ardahan'da 2 , Kars 6, Ağrı'da 7 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Erzincan'da 4, Tunceli'de 5, Iğdır'da 8, Ardahan'da sıfır, Kars'ta 3, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4 derece olması öngörülüyor.
Kar kalınlıkları Ağrı'da 37, Erzurum'da 25, Ardahan'da 15, Kars'ta 5, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 81, Ergan'da 88, Palandöken'de 90, Konaklı'da 90, Ardahan Yalnızçam'da 23 santimetre ölçüldü.
Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer sis ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.
Kaynak: AA
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