Doğu Anadolu'da kar yağışı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı çok bulutlu ve bölge genelinde aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların Iğdır ve Tunceli genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Ağrı'da ise kar şeklinde olması bekleniyor.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönünden hafif kuvvette esecek.Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2 Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 2, Erzurum ve Ardahan'da 2 , Kars 6, Ağrı'da 7 derece ölçüldü.Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Erzincan'da 4, Tunceli'de 5, Iğdır'da 8, Ardahan'da sıfır, Kars'ta 3, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4 derece olması öngörülüyor.Kar kalınlıkları Ağrı'da 37, Erzurum'da 25, Ardahan'da 15, Kars'ta 5, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 81, Ergan'da 88, Palandöken'de 90, Konaklı'da 90, Ardahan Yalnızçam'da 23 santimetre ölçüldü.Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer sis ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Kaynak: AA