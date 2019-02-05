Doğu Anadolu’da sis ve soğuk hava etkisini arttırdı

Doğu Anadolu Bölgesinde sis ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Soğuk havanın etkisiyle vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekiyor.

Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava etkisini arttırdı. Erzurum'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ölçüldü. Gündüz saatlerinde ise termometreler eksi 15'i gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren soğuğun etkisini göstermesiyle kentte vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, bazı araçlar, akü takviyesiyle zorlukla çalıştırıldı. Bazı kişiler ise araçlarını gece battaniyelerle sardı.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere, yetkilileri ve vatandaşları uyardı.

Kaynak: İHA