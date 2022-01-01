Doğu Demirkol kimdir? Nereli, kaç yaşında? Maske Kimsin Sen jürisi Doğu Demirkol'un biyografisi...

Maske Kimsin Sen programının jüri üyeleri izleyiciler tarafından merak edildi. Ekranlarda izleyiciye keyifli anlar yaşatan FOX TV'nin yeni formatı Maske Kimsin Sen jüri üyelerinden Doğu Demirkol hakkında "Doğu Demirkol kimdir? Nereli, kaç yaşında? soru başlıkları merak konusu oldu. İşte, Maske Kimsin Sen jürisi Doğu Demirkol'un biyografisi...

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MASKE KİMSİN SEN JÜRİSİ DOĞU DEMİRKOL'UN BİYOGRAFİSİ...

Aydın Doğu Demirkol 7 Eylül 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Türk komedyen ve oyuncu olan Demirkol, avukat bir anneyle, doktor bir babanın oğludur. İlk ve ortaokul eğitimini Amasya’da, Liseyi Ankara’da okuyan Demirkol, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Komedyenliğe başlamadan önce sosyal medya üzerinden çeşitli komedi video skeçleri paylaşan Demirkol, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı. 2016'da BKM'de Açık Mikrofon adlı programında gösteriler gerçekleştirdi. Buradaki başarısından sonra Güldür Güldür adlı programa konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sundu.

Daha sonra; Beşiktaş Kültür Merkezi, Ataşehir Dasdas Sahne, Ankara Yılmaz Güney Sahnesi, Beylikdüzü Torium Sahne ve daha birçok mekanda tek kişilik stand-up gösterileri gerçekleştirdi.

DOĞU DEMİRKOL FİLMLERİ

2018 Ahlat Ağacı - Sinan Karasu

2018 Ölümlü Dünya - Zafer

2022 Bayi Toplantısı - Adem Ballı

DOĞU DEMİRKOL DİZİLERİ

2020 Tutunamayanlar - Tarık Şakrak

2021 Doğu - Doğu Demirkol