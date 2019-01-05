Doğu Karadeniz Bölgesinden 2018 yılında 1.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2018 yılında 126 ülkeye 1 milyon 189 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştiği belirtildi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2018 yılında gerçekleşen toplam ihracatın 633 milyon 694 bin dolarının Fındık ve Mamulleri, 201 milyon 315 bin dolarının Yaş Meyve Sebze Ürünleri ve 131 milyon 778 bin dolarının ise madencilik ürünlerinden oluştuğunu belirtti.

Bölge ihracatımızda en büyük yekünü tutan bu 3 sektörün dışında, son yıllarda sürekli gelişme gösteren Su Ürünleri ve Mamullerinden 51 milyon dolar, Otomotiv Endüstrisi sektöründen 34 milyon 736 bin dolar ve Makine ve Aksamları sektöründen ise 11 milyon 234 bin dolar ihracat gerçekleştiğine dikkat çeken Kalyoncu "Her geçen yıl bölge illerinde gelişme gösteren sanayi ürünleri ihracatı toplamda 140 milyon 244 bin 812 dolara ulaşmıştır. Sanayi ürünleri grubunda Trabzon ilimizde üretimi yapılan ürün gruplarının katma değer ihtiva eden ürünler olası bölge ekonomisi ve istihdamına büyük katkı sağlamaktadır. Trabzon ilinde Ar-Ge çalışmaları ile üretilen otomotiv yedek parçalarının dünyanın önde gelen markalarınca tercih edilmesi, inovatif ürün olarak üretilen ısıtıcıların prestijli marka haline getirilerek Çin Halk Cumhuriyeti ve 60 ülkeye ihraç edilme başarısı, Trabzon ilinde üretilen makinelerin Afrika'nın en ücra köşelerine dahi ihraç edilebilmesi, savunma sanayii alanında üretilen yüksek teknolojili ürünlerin belli başlı ülkelerin güvenlik kurumlarınca tercih edilmesi, üretilen sıva makinesinin Avrupa Birliği'ne dahi ihraç edilebilme başarısı, medikal ve sağlık alanında üretilen ürünlerin en gelişmiş ülke sağlık teşkilatı tarafından dahi tercih edilmesi gururumuz Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatçısının büyük başarılarıdır" diye konuştu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden ihracat yapılan pazar çeşitliliğinin de her geçen yıl artarak bölge ihracatçılarının dünyanın tüm kıtalarına ihracat yapma başarısı gösterdiğini kaydeden Kalyoncu "2018 yılında bölgemizden 126 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke sırasıyla; Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Fransa olmuştur. Önemli ihraç pazarlarımızdan olan bu ülkelerden Rusya Federasyonu yapılan ihracatımızda yaş meyve sebze ürünlerinde ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar, ürünlerin sürekli geri iade edilmesi gibi nedenlerden dolayı ihracatımızda düşüş yaşanmış, aynı şekilde 2018 yılı Ağustos ayından itibaren de Gürcistan'ın Türk çimentosuna getirdiği kısıtlama nedeniyle çimento ihracatımızın tamamen durmasından dolayı Gürcistan'a yönelik ihracatımızda bir önceki yıla oranla düşüşler yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bunun yanında, Bölge ihracatçılarımız son yıllarda ihracat yapma başarısı gösterdiği Uzak Doğu ülkelerine yönelik ihracatımızda yüksek oranlı artışlar yaşanmıştır. Bu Ülkelerden de Vietnam, Ekvator, Hong Kong, Tayland, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Malezya'ya önemli ihracat artışları yaşanmıştır. 2019 yılından ümitliyiz, geleneksel yakın komşu ülke ihraç pazarlarımızda yaşanan sorunların çözülmesi ve ihracatçılarımızın yeni ihraç pazarlarına açılım sağlaması ile ihracatımızın özlenen daha üst rakamlara ulaşacağını ummaktayız" ifadelerini kullandı.